Léa Salamé maman discrète : le visage de son fils enfin dévoilé... par Raphaël Glucksmann

Un adorable portrait de famille ! Raphaël Glucksmann n'a pas résisté à l'envie de partager une photo de lui entouré de ses deux petits hommes, à savoir son fils Gabriel né en 2017 de sa relation avec Léa Salamé et son ainé né en 2011 et dont le nom est toujours méconnu, fruit de ses amours avec Eka Zgouladze (femme politique géorgienne et ukrainienne). Sur l'image, partagée sur Instagram dimanche 2 mai 2021, l'essayiste de 41 ans et les jeunes frères arborent le même style urbain, à savoir : capuche sur la tête et lunettes de soleil sur le nez. "Ma team :)", a-t-il légendé avec tendresse.

Une publication qui a de quoi surprendre de la part de Raphaël Glucksmann, lui qui ne poste que très rarement des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux. Mais surtout, car il s'agit de la première fois que leurs visages sont dévoilés ! Cette percée dans leur vie intime n'a apparemment pas importunée Léa Salamé, laquelle a "liké" l'image de leur beau trio. En outre, les internautes sont nombreux à avoir laissé des commentaires attendris.