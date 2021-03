Léa Salamé maman : rare photo de famille pour l'anniversaire de son fils, adorable "méchant"

À jour exceptionnel, photo exceptionnelle ! Samedi 13 mars 2021, Léa Salamé avait de quoi sourire. Il s'agissait de l'anniversaire de son fils Gabriel, lequel a soufflé ses quatre bougies. Pour l'occasion, le petit bonhomme a eu droit à une joyeuse fête et a semble-t-il été très gâté. À en croire la publication de sa célèbre maman, Gabriel a même reçu les cadeaux de ses rêves, à savoir un costume tiré de Star Wars et d'autres accessoires et jouets liés à la saga.

"Happy birthday mon Dark Vador", a légendé Léa Salamé sous une photo de son fils, né de sa relation avec Raphaël Glucksmann. Sur l'image, elle pose à côté de Gabriel qui est méconnaissable sous le déguisement du personnage culte de Star Wars. Pratique pour cacher son visage !

Il est rare que la journaliste partage des instants de sa vie privée, préférant toujours la discrétion. Alors, lorsqu'elle déroge à sa règle, les internautes sont ravis. "Happy birthdayyyy le plus chou", "Oh Gabichou", "On sent la fusion", "Et princesse Le(i)a", "Déjà 4 ans !!!", peut-on lire en commentaires.