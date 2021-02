Léa Salamé à la tête d'une famille recomposée : rare photo de ses trois hommes

À de très rares occasions, Léa Salamé dévoile donc des bribes de sa vie de famille sur les réseaux sociaux. Des initiatives presque aussi rares que ses confidences autour de son quotidien de maman. En 2019, elle a toutefois accepté de révéler à Corse Matin par exemple ce que la maternité avait changé pour elle. "Je suis de plus en plus douce, même sur les plateaux. Au début, quand vous êtes une femme, vous êtes obligée de montrer que vous en avez autant que les hommes, d'en faire un peu plus pour marquer votre territoire sinon les politiques et les journalistes masculins vous bouffent. J'avais juré de ne jamais prononcer cette phrase tarte à la crème en interview : 'La maternité adoucit'. Mais j'assume aujourd'hui de le dire : La maternité m'a adoucie", déclarait-elle.



Les plus curieux auront sans doute également scruté son interview dans les pages de Gala la même année. Interview au cours de laquelle elle a évoqué sur ses regrets vis-à-vis du manque de temps passé avec son fils. "Je n'ai pas assez de temps pour mon fils, et cela me ronge. Je pars très tôt le matin, il ne me voit pas", a-t-elle admis. Pour autant, Léa Salamé s'impose une routine avec Gabriel pour profiter un maximum de lui. "De 18 à 20 heures, je m'occupe du bain, du dîner, de l'histoire et du coucher : ce sont les quatre choses que j'essaie de faire tous les soirs", ajoutait-elle. Lors de ce même entretien, la journaliste s'était également exprimée sur son rôle de belle-mère. "Cela s'est fait progressivement. Aujourd'hui, c'est une relation presque aussi belle que celle avec mon fils", assurait-elle.