Léa Salamé : Ce qui a changé depuis qu'elle est devenue maman

Ce jeudi soir, France 2 mobilise son antenne pour aider à reconstruire Beyrouth. Dès 20h40, la chaîne consacre sa soirée au Liban, près de deux mois après l'explosion du port, le 4 août dernier. Une soirée caritative et festive qui se déroulera en direct, entre Paris et la capitale libanaise. Léa Salamé sera en direct de Beyrouth, notamment pour intervenir au sein du numéro inédit d'Envoyé Spécial (France 2) consacré à l'explosion du port, qui avait causé la mort d'au moins 192 personnes.

L'occasion de se plonger dans l'intimité de la vie de la journaliste, qui alterne ses casquettes avec celle de maman. Le 26 avril dernier, il y a désormais plus de cinq mois, elle publiait une photo de deux enfants dans la rue. Il semblerait qu'il s'agisse du fils de son compagnon, le député européen Raphael Glucksmann et du leur, le petit Gabriel, né en 2017.

À de très rares occasions, la journaliste d'origine libanaise publie donc des bribes de sa vie de famille sur les réseaux sociaux. Autre exemple, en date du 12 mars 2020. Léa Salamé publiait une jolie photo d'elle et de son fils, de dos, à l'occasion du 3e anniversaire du bambin.

La naissance du petit Gabriel a changé bien des choses dans la vie de Léa Salamé. Dans une interview à Corse Matin, en août 2019, elle expliquait s'être adoucie. "Je suis de plus en plus douce, même sur les plateaux. Au début, quand vous êtes une femme, vous êtes obligée de montrer que vous en avez autant que les hommes, d'en faire un peu plus pour marquer votre territoire sinon les politiques et les journalistes masculins vous bouffent. J'avais juré de ne jamais prononcer cette phrase tarte à la crème en interview : "La maternité adoucit". Mais j'assume aujourd'hui de le dire : La maternité m'a adoucie", avait lâché la journaliste. Reste à voir si face aux politiques elle a perdu de son mordant ou pas... Nul doute qu'elle doit avoir hâte de couvrir la prochaine campagne présidentielle.

A noter qu'un précédent show en faveur du Liban a récemment eu lieu à l'initiative de Mika et a rapporté la jolie somme d'un million d'euros.