Léa Salamé prête à accepter l'infidélité de Raphaël Glucksmann... à une condition !

Un jeudi par mois, Léa Salamé et Thomas Sotto présentent Vous avez la parole sur France 2. Mais au quotidien, c'est avec un autre homme qu'elle forme un couple. Depuis 2016, la journaliste de 41 ans partage la vie de l'essayiste et homme politique Raphaël Glucksmann. Et bien qu'ils semblent filer le parfait amour, Léa Salamé a avoué qu'elle pourrait accepter une infidélité de son amoureux... à une condition !

C'est le 15 octobre 2019, sur le plateau de C à Vous (France 5), que l'ancienne camarade de Yann Moix dans On n'est pas couché (France 2) a fait des révélations à propos de sa vision de la tromperie dans son couple. Léa Salamé a expliqué qu'elle pourrait passer outre, si et seulement si, cela arrive à un moment où elle n'est pas enceinte. "Je pense que chez toutes les femmes, en tout cas c'est mon ressenti, il y a un moment un peu sacré : c'est le moment de la grossesse. Où à la fois, c'est un moment de bonheur absolu, et en même temps un moment de fragilité absolue", commence la quadragénaire.

Et de poursuivre : "Je n'ai pas envie de juger les hommes qui larguent leur femme et tout ça, mais c'est vrai que c'est un moment où on est insécurisées, un moment où on a besoin de l'homme. Moi j'en ai eu besoin quand j'étais enceinte, donc ça me bouleverse particulièrement de voir ces femmes-là. Moi, obsessionnellement, je lui disais : 'Tu peux me tromper, mais pas pendant que je suis enceinte !' Je trouve, déjà, qu'on est dans une position d'inégalité avec l'homme dans ce moment-là."

4 ans de romance et un petit Gabriel

Une confidence inattendue de la part de Léa Salamé. Rappelons qu'avec son compagnon Raphaël Glucksmann, qui partage sa vie depuis maintenant quatre ans, elle a passé un cap en 2017. Le 12 mars précisément, elle devenait maman pour la toute première fois. Les amoureux ont accueilli leur petit garçon prénommé Gabriel et aujourd'hui âgé de 3 ans.

