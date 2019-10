Léa Salamé : "Tu peux me tromper mais...", sa condition posée à Raphaël Glucksmann

Mardi 15 octobre 2019, les téléspectateurs de C à vous (France 5) ont pu découvrir des extraits du premier documentaire de Marie-Ange Casta. Ancien mannequin, la jeune femme s'intéresse aujourd'hui à ces mères célibataires qui ne le sont pas par choix : celles qui ont été quittées par leur compagnon au beau milieu de leur grossesse. Présente sur le plateau à ses côtés, Léa Salamé en a profité pour mettre en lumière ce sentiment d'insécurité qui touche les femmes durant cette période.

"Je pense que chez toutes les femmes, en tous cas c'est mon ressenti, il y a un moment un peu sacré : c'est le moment de la grossesse. Où à la fois c'est un moment de bonheur absolu et en même temps un moment de fragilité absolue", explique la journaliste de France Inter, avant de raconter une anecdote sur son compagnon, Raphaël Glucksmann.

"Je n'ai pas envie de juger les hommes qui larguent leur femme et tout ça, mais c'est vrai que c'est un moment où on est insécurisées, un moment où on a besoin de l'homme. Moi j'en ai eu besoin quand j'étais enceinte, donc ça me bouleverse particulièrement de voir ces femmes-là. Moi, obsessionnellement, je lui disais : 'Tu peux me tromper, mais pas pendant que je suis enceinte !' Je trouve, déjà, qu'on est dans une position d'inégalité avec l'homme dans ce moment-là", raconte-t-elle.

"Je regarderai avec plaisir, vous en parlez très joliment et elles en parlent très joliment, assure Léa Salamé à Marie-Ange Casta. Mais quand elle dit 'j'ai hurlé' et quand on sait ce que ça veut dire hurler quand on est enceinte, ouais je trouve que c'est... C'est un connard quoi !"

Pour rappel, Léa Salamé est devenue maman pour la première fois le 12 mars 2017 d'un petit garçon, Gabriel. Elle est en couple avec l'essayiste et homme politique depuis 2016.

Le documentaire Seule à deux de Marie-Ange Casta sera diffusé le vendredi 18 octobre 2019, sur Teva.