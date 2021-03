Diaporama Léa Salamé maman : rare photo de famille pour l'anniversaire de son fils, adorable "méchant"

Exclusif - Lea Salamé - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On Est Presque En Direct" (OEED), présentée par L.Ruquier. © Jack Tribeca / Bestimage

Léa Salamé et son compagnon Raphaël Glucksmann - Obsèques de Sébastien Demorand à la Coupole du crématorium du cimetière du Père-Lachaise à Paris, France, le 31 janvier 2020.

5 / 14

Exclusif - Léa Salamé et Carla Bruni - Enregistrement de l'émission "On Est Presque En Direct" (OEED), présentée par L.Ruquier, et diffusée sur France 2 le 14 novembre 2020. © Jack Tribeca / Bestimage