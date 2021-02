Léa Salamé en couple avec des écrivains avant Raphaël Glucksmann

Depuis son passage comme chroniqueuse de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, Léa Salamé se livre un peu plus. Alors qu'elle verrouillait sa vie privée, la journaliste franco-libanaise s'étend désormais un peu plus sur son intimité. C'est ainsi que l'ex-acolyte de Yann Moix a révélé avoir fréquenté d'autres écrivains célèbres avant de tomber sous le charme de Raphaël Glucksmann, son amoureux actuel et père de son fils.

En décembre 2014, Libération dressait le portrait de Léa Salamé. L'occasion pour l'animatrice, avec Thomas Sotto, de l'émission de débats Vous avez la parole (France 2) de se livrer sur son succès, mais aussi de faire quelques rares confidences sur ses amours. "Elle a alors sa bande d'amis écrivains, autour de la revue Inculte. Pendant dix ans, elle est la compagne de l'un d'eux ; depuis trois d'un autre", écrivait le journaliste à l'époque. Les lecteurs ont alors appris deux choses : Léa Salamé a été en couple avec deux célèbres écrivains.

Léa Salamé et Raphaël Glucksmann en couple, c'est le destin

De son côté, la belle avait indiqué ne pas vouloir révéler l'identité de l'homme qui partageait sa vie : "Il est trop tôt pour faire mon outing. Vous ne vous rendez pas compte. On ne nous lâcherait plus." Et elle avait ses raisons... Cette histoire d'amour n'était pas des plus évidentes à gérer. Elle est libanaise et catholique pratiquante, lui était juif... "Cela ne rend pas les choses simples, sans commentaires", lâchait-elle.

Depuis 2016, elle file le parfait amour avec l'essayiste et philosophe Raphaël Glucksmann. Ensemble, le couple a accueilli le petit Gabriel, qui célèbrera le 12 mars 2021 son quatrième anniversaire. Mais avant de partager le quotidien de Léa Salamé, l'homme de lettres a lui aussi fréquenté une femme au profil similaire de femme forte...

En effet, Raphaël Glucksmann a été l'époux d'Ekaterina Zgouladze dite Eka, qui était, en 2009 lors de leur rencontre, vice-ministre de l'Intérieur en Georgie. En 2011, le couple a célébré son mariage et l'année suivante la femme de pouvoir a donné naissance à leur fils, Alexandre.