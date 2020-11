Léa Salamé en couple avec Raphaël Glucksmann : leur rencontre liée aux attentats du 13 novembre 2015

Le destin fait parfois bien les choses, même dans les pires circonstances. Le soir du 13 novembre 2015, tout le monde en garde un souvenir effroyable. Pour Léa Salamé, c'est encore plus compliqué que ça. C'est un évènement qui lui rappelle une angoisse terrible... mais qui a aussi provoqué sa rencontre avec Raphaël Glucksmann. A l'époque, elle était chroniqueuse dans On n'est pas couché et avait essayé de convaincre Laurent Ruquier d'annuler la diffusion du 14 novembre. En vain.

Ce jour-là, j'ai rencontré Raphaël

"Beaucoup de gens avaient vu cette émission, s'est-elle souvenue, auprès de son ancien patron, dans On est presque en direct sur France 2. C'était le soir du Bataclan. J'avais dit à Laurent qu'il fallait supprimer, qu'on ne pouvait pas être à l'antenne. Et Laurent avait insisté, convaincu la chaîne de faire quelque chose, comme une catharsis. Il y a plein d'artistes, d'intellectuels, de politiques qui étaient venus ce soir-là, Edouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, juste 5 minutes, pour ne dire rien au fond. Juste leur tristesse. Je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs de l'émission. Et c'est vrai que ce jour-là j'ai rencontré Raphaël, par hasard, il y a cinq ans jour pour jour."

C'est grâce à lui que j'ai rencontré mon amoureux

Aujourd'hui, Léa Salamé est maman d'un petit garçon nommé Gabriel, qu'elle a eu avec Raphaël Glucksmann le 12 mars 2017. "Il fait tout ça pour dire que c'est grâce à lui que j'ai rencontré mon amoureux !" a-t-elle conclu en riant, pointant le présentateur du doigt. Et c'est un tel bonheur que la journaliste semble plus apaisée quand elle apparait désormais à la télévision. "Je suis de plus en plus douce, même sur les plateaux, avouait-elle en 2019 dans Corse Matin. Au début, quand vous êtes une femme, vous êtes obligée de montrer que vous en avez autant que les hommes, d'en faire un peu plus pour marquer votre territoire sinon les politiques et les journalistes masculins vous bouffent. J'avais juré de ne jamais prononcer cette phrase tarte à la crème en interview : 'La maternité adoucit'. Mais j'assume aujourd'hui de le dire : La maternité m'a adoucie." Une chose est sûre, elle peut remercier la ténacité de Laurent Ruquier...