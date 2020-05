Léa Salamé maman : Laurent Ruquier balance sur l'origine du prénom de son fils

Depuis l'annonce de l'arrêt d'On n'est pas couché, Laurent Ruquier multiplie les interviews. Après quatorze ans à animer des débats animés tard le soir sur France 2, le présentateur de 57 ans a décidé de rendre l'antenne, expliquant qu'il avait "simplement envie de voir de nouveaux horizons".

En clôturant ce grand chapitre de sa vie, Laurent Ruquier n'a plus qu'à se replonger dans tous ses souvenirs. Parmi les nombreux moments qui ont marqué l'émission, il y en a un qu'il n'est pas près d'oublier. Il s'agit de la rencontre entre sa chroniqueuse de l'époque Léa Salamé et son invité Raphaël Glucksmann, qui les a menés à tomber amoureux et même à accueillir leur premier enfant.

Lors d'une interview accordée à Télé 2 semaines, Laurent Ruquier se souvient de ce jour-là, admettant n'avoir eu aucune idée de la magie qui s'opérait sur son plateau : "Personnellement, je n'avais rien vu ni senti ce soir-là." Toutefois, avec du recul, l'animateur pense avoir indirectement contribué au choix du prénom du fils de Léa Salamé et Raphaël Glucksmann. "Je crois que leur fils s'appelle Gabriel. Il n'y a pas de hasard, c'est le nom du studio où nous tournons On n'est pas couché !", estime-t-il. Pour l'heure, les principaux intéressés n'ont pas confirmé cette hypothèse. Mais une chose est sûre, la théorie prête à sourire.

Il faut dire que Laurent Ruquier et Léa Salamé gardent un très bon souvenir de leur collaboration en 2015 et 2016. Malheureusement, la figure du PAF ne peut pas en dire autant de tous ses chroniqueurs. Dernièrement, il révélait même les noms de ceux qui l'ont déçu au fil des années, à savoir Aymeric Caron et Audrey Pulvar. En outre, il potasse sur de nouveaux projets à la télé sur lesquels il ne peut pas encore communiquer.