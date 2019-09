Léa Salamé maman : "Je suis moins en colère..."

Alors que les élections municipales sont en approche, la politique revient au premier plan sur le service public et France 2 proposera, dès le 19 septembre prochain, l'émission Vous avez la parole. Aux commandes, Thomas Sotto et Léa Salamé. La journaliste, devenue maman , se livre sur cette maternité.

Interrogée par Télé Star, la journaliste de 39 ans a réagi à de récents propos tenus dans Corse-Matin où elle se disait adoucie par la maternité, tout en confirmant qu'elle-même trouvait ça "tarte" de dire cela. "Je m'en excuse auprès de vos lecteurs, mais je confirme : la maternité m'a fait déposer les armes. Je suis moins en colère...", a ainsi confié la maman de Gabriel au magazine. La compagne du philosophe et tout nouveau député européen Raphaël Glucksmann avait précédemment déclaré au journal de l'île de Beauté : "Au début, quand vous êtes une femme, vous êtes obligée de montrer que vous en avez autant que les hommes, d'en faire un peu plus pour marquer votre territoire sinon les politiques et les journalistes masculins vous bouffent. Ce stade est dépassé. J'avais juré de ne jamais prononcer cette phrase tarte à la crème en interview : 'La maternité adoucit'."

Léa Salamé est devenue une maman gaga et a même, un peu, craqué en acceptant de dévoiler sa vie privée sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle a posté une photo... du bras de son fils. "Mon doigt a tremblé avant d'appuyer sur envoyer... Mes collègues de Stupéfiant m'ont inscrite sur Instagram et c'est vrai que ça se prête à ce genre de publication. Mais c'est mon max !", a-t-elle prévenu.

L'interview de Léa Salamé est à retrouver dans Télé-Star, dans les kiosques le 7 septembre 2019.

Thomas Montet