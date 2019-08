Léa Salamé, maman : "J'assume, la maternité m'a adoucie..."

En vacances à Ogliastro en Corse, Léa Salamé a pris le temps d'une interview avec le quotidien Corse-Matin. La journaliste de 39 ans, en couple avec Raphäel Glucksmann depuis trois ans, raconte comment elle a découvert cette région par amour et ce que la maternité a changé en elle.

Depuis le 12 mars 2017, la journaliste de France Inter et France Télévisions est la maman d'un petit Gabriel. C'est au détour d'une question sur son métier que Léa Salamé évoque ce que l'arrivée d'un enfant a changé en elle : "Je suis de plus en plus douce, même sur les plateaux. Au début, quand vous êtes une femme, vous êtes obligée de montrer que vous en avez autant que les hommes, d'en faire un peu plus pour marquer votre territoire sinon les politiques et les journalistes masculins vous bouffent, raconte l'animatrice de l'excellent magazine culturel Stupéfiant !, malheureusement supprimé par France 2. Ce stade est dépassé. J'avais juré de ne jamais prononcer cette phrase tarte à la crème en interview : 'La maternité adoucit.' Mais j'assume aujourd'hui de la dire : 'La maternité m'a adoucie.'"

Née au Liban, Léa Salamé est très attachée à la Méditerranée mais elle ne connaissait pas la région d'Ogliastro que lui a fait découvrir Raphäel Glucksmann : "La Corse, je l'ai découverte par amour. Dès nos premières rencontres, Raphaël m'a dit : 'Il faut que je t'emmène voir mon paradis.' Et il a rajouté cette phrase qui m'a paru énigmatique : 'Pour moi, le monde se divise en deux catégories, celle qui aime le Cap et celle qui ne l'aime pas.' J'ai su sur-le-champ à laquelle j'appartenais. Le choc a été immédiat, c'est sans doute l'endroit le plus sublime et le mieux conservé de la Méditerranée. La minéralité, l'âpreté, la violence même, de la nature me désarçonnent à chaque fois. Sur la route de Marinca, nous nous arrêtons régulièrement, juste pour regarder en silence." Et il n'y a pas que le décor qui séduit Léa Salamé : "Si la mer est ma ligne d'horizon, l'horizon de ma ligne, lui, est tracé par deux grandes émotions culinaires : la soupe de poissons à la table de la famille Morganti à la marine d'Albo, et la côte de boeuf et la saucisse à la menthe, celle de Tony, Chez Carmen, à Canari. J'y pense déjà dans l'avion !"

