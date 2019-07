Léa Salamé, son éphémère retrait de l'antenne : "Je me suis occupée de mon fils"

Le 12 mars 2017, Léa Salamé et son compagnon l'essayiste et homme politique Raphaël Glucksmann accueillaient leur premier enfant, Gabriel. Deux ans plus tard, à l'occasion des élections européennes de 2019, la journaliste qui officie sur France Inter avait pris la décision de quitter l'antenne afin qu'on ne puisse pas lui reprocher d'être partiale...

Interrogée par nos confrères de Grazia sur ces deux mois de retrait, Léa Salamé a confié : "Pendant ce temps, je me suis occupée de mon fils, je lui ai lu plus d'histoires, j'ai joué avec lui... Je réalise d'ailleurs que je suis nulle en jeux. Au bout de vingt minutes de puzzle, moi, je m'ennuie !" Et de poursuivre sur son compagnon qui a défendu les couleurs de Place publique et du Parti socialiste : "J'ai regardé l'homme que j'aime se risquer en politique, avec tout ce que ça comporte de violence. Le monde politique est beaucoup plus dur que le monde intellectuel. Mais je suis fière qu'il ait réussi à tenir, parce qu'il a pris cher."

Également questionnée sur sa décision de se retirer de l'antenne au profit de l'ambition de son compagnon (ce qui pouvait apparaître comme antiféministe), Léa Salamé (39 ans) a statué : "Mon métier n'a jamais été aussi détesté. Je ne voulais pas l'affaiblir encore. Je crois que ça s'est bien passé. J'ai retrouvé mes postes et je n'ai quasiment eu aucune remarque, alors que mon compagnon est élu."

Côté carrière, Léa Salamé sera cet été à l'antenne de France 2 avec l'émission Femmes puissantes. Dans celle-ci, la journaliste et maman interrogera Carla Bruni-Sarkozy, Christiane Taubira ou encore Amélie Mauresmo.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Grazia, actuellement en kiosque.