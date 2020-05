Laurent Ruquier "déçu" par certains chroniqueurs dans On n'est pas couché

C'est une page qui se tourne. Quatorze ans après le lancement d'On n'est pas couché sur France 2, Laurent Ruquier rend l'antenne. En effet, l'animateur ne reconduira pas son talk show à la rentrée prochaine et terminera en beauté en juin prochain.

Pour Télé 2 semaines, il revient sur ce grand chapitre de sa vie qui a marqué les téléspectateurs, tant par les interviews animées menées autour de sa table que par ses chroniqueurs qui ont parfois fait polémique. Il explique désormais avoir "simplement envie de voir de nouveaux horizons". Il faut dire que les dernières saisons de l'émission ne rencontraient pas le succès des débuts et cela se faisait ressentir dans les audiences, très largement en baisse.

En outre, Laurent Ruquier a fait le tour des chroniqueurs qui sont passés sur le plateau d'On n'est pas couché au fil des années, et il y en a beaucoup. Parmi tout ce petit monde, le célèbre présentateur a ses petits chouchous. "Je me suis super bien entendu avec Léa Salamé. J'ai aussi beaucoup aimé travailler avec Yann Moix, même s'il y a eu cette affaire à la fin qui a embarrassé tout le monde. (...) Et puis, cela va vous paraître étonnant, car ça n'a pas été un succès dans l'émission, mais j'adorais Vanessa Burggraf", reconnaît-il. Et d'un autre côté, il y a ceux qui n'ont pas réussi à obtenir ses faveurs. "J'ai beaucoup défendu Aymeric Caron quand il faisait l'émission. On ne peut pas ensuite cracher dans la soupe comme il l'a fait. Sur ce point, il m'a déçu. Audrey Pulvar parfois également... Par exemple, Éric Zemmour a été d'une grande élégance que tout le monde n'a pas eue. Je dois le reconnaître, même si je ne partage pas une seule de ses idées et qu'il s'est radicalisé", admet-il.

Qu'on se rassure toutefois, l'arrêt d'On n'est pas couché ne signe pas la fin de carrière pour Laurent Ruquier à la télé. Bien au contraire, il sera toujours présent sur France 2 avec Les Enfants de la télé et travaille actuellement sur de nouveaux projets "sur lesquels il est trop tôt pour communiquer".