Laurent Ruquier, l'arrêt d'On n'est pas couché : "Il en avait un peu marre"

Depuis 2006, Laurent Ruquier était aux commandes d'On n'est pas couché. Chaque samedi soir, les téléspectateurs de France 2 se plaisaient à retrouver le présentateur de 57 ans et les invités de son talk-show souvent très animé. Malheureusement, il prendra fin en juin prochain. Une décision qui n'a pas vraiment surpris Léa Salamé.

La journaliste de 40 ans, qui était polémiste dans l'émission aux côtés d'Aymeric Caron puis Yann Moix de 2014 à 2016, a accordé une interview TéléTravail à Timothée Vienne. Et elle a confié : "Ça ne m'a pas étonnée des masses parce que je sais que Laurent Ruquier en avait un peu marre. Je pense que ça a été une émission hyper importante et je pense que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de créer une marque en télévision." Bien qu'On n'est pas couché ait été un véritable défi pour la compagne de Raphaël Glucksmann, car à l'époque elle venait d'iTélé et a été propulsée "sur le premier talk-show de France", elle n'en garde que de bons souvenirs.

Tout comme Laurent Ruquier, qui a animé On n'est pas couché pendant quatorze saisons. Mais il avait "envie d'autre chose", comme il le confiait au Parisien mi-avril : "J'ai trouvé que c'était le bon moment pour me réinventer. Deux décennies, c'est déjà une longue fidélité. J'ai donné de moi et je vais vers d'autres choses maintenant. Il faut savoir bouger, changer, comme je l'ai déjà fait en quittant Europe 1 pour RTL après quinze ans. J'ai 57 ans : si je veux faire d'autres choses, c'est le moment." L'animateur ne compte pas forcément quitter les plateaux télé. Pour l'heure, il étudie les possibilités. "Je travaille sur des projets pour le samedi soir, a priori pour le service public, mais je ne suis pas à l'affût pour garder cette case... Je sais que France 2 a plutôt envie que je continue sur cette tranche-là, en septembre ou en janvier prochain", avait-il ajouté.