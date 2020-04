Laurent Ruquier : Son émission On n'est pas couché s'arrête définitivement

Clap de fin ! L'émission incontournable animée par Laurent Ruquier On n'est pas couché s'arrêtera en juin 2020 après 14 saisons selon RTL. La radio a également annoncé que l'animateur de 57 ans réfléchissait et travaillait déjà sur un nouveau concept bientôt sur les écrans, sans toutefois en dire plus pour le moment. Présentateur star des Grosses Têtes (qui réalise souvent des cartons d'audiences), Laurent Ruquier aurait décidé de mettre fin et d'abandonner On n'est pas couché sur France 2 en raison du faible audimat de l'émission. En effet, l'émission créée en 2006 serait désormais passée sous la barre du million de téléspectateurs. Un chiffre pas assez conséquent pour poursuivre sa diffusion.

Laurent Ruquier travaille sur un nouveau format

François Ouisse, chroniqueur spécialisé dans les médias dans l'émission On refait la télé sur RTL, explique : "Quoi qu'il arrive, malgré la fin du confinement ou non, la reprise des tournages ou la possibilité d'une rentrée décalée, ONPC s'arrêtera à la fin du mois de juin. (...) Pour rappel, les tournages de numéros de On n'est pas couché, qui devaient initialement avoir lieu jusqu'en juin, ont été annulés à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Des informations selon lesquelles l'émission se poursuivrait jusqu'à la fin de l'année avaient circulé." Finalement, l'émission s'arrêtera bien définitivement au début de l'été. Le journaliste révèle également que l'arrêt de l'émission est une "décision définitive" et confirme que "Laurent Ruquier travaille sur un nouveau format." L'animateur sera donc malgré tout toujours au rendez-vous à la rentrée prochaine.