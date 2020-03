Laurent Ruquier : Son départ de la télé déjà programmé...

Laurent Ruquier ne veut pas finir comme Michel Drucker et, même s'il adore la télévision, ses autres projets suffisent à son bonheur. Dans les pages du Parisien, samedi 7 mars 2020, le populaire animateur de 57 ans annonce avoir déjà réfléchi à son départ du petit écran.

Alors qu'il était questionné sur le fait d'avoir déjà pensé à arrêter la télé, l'animateur de France 2 a fait des confidences. "Je l'arrêterai ou elle m'arrêtera ! Dans dix ans je n'y serai plus, c'est sûr. Je ferai le bilan pour mes 60 ans. J'ai encore trois ans devant moi", a-t-il confié. En 2030, les fans de Laurent Ruquier devront donc le suivre dans ses autres projets, lui qui écrit des pièces de théâtre et fait de la radio avec succès sur RTL. Quant à savoir s'il pourra bel et bien tenir une décennie avant de tirer sa révérence, cela dépendra bien évidemment des choix de la présidence de France Télévisions. Sera-t-il lui aussi victime du renouvellement des têtes, qui a coûté leurs places à Julien Lepers ou Patrick Sébastien ?

Pour l'heure, Laurent Ruquier a toujours la côte sur le service public et révèle qu'il travaille avec la direction sur "des idées à trouver" pour imposer un nouveau concept. Quant aux audiences déclinantes de son émission phare On n'est pas couché, il ne s'inquiète pas outre mesure. "Cela fait trois ans qu'on nous annonce l'arrêt de l'émission... A un moment donné, quelqu'un aura raison ! L'arrêt ne me fait pas peur. On n'est pas couché est à sa 14e saison. Si demain on me dit : 'C'est fini' ou si je décide d'arrêter, il n'y aura pas à rougir", a-t-il ajouté. L'animateur, qui dans son interview tacle légèrement Florence Foresti pour sa prestation aux César, a aussi démenti les appels du pied de M6.

Télé ou pas, Laurent Ruquier a déjà un projet sur le bras : l'écriture de la suite de sa pièce Je préfère qu'on reste amis.