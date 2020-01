Audiences radio : France Inter bat son record, Laurent Ruquier cartonne sur RTL

Mardi 14 janvier 2020, les audiences radio sur la période d'octobre-novembre 2019 sont tombées. Et France Inter en ressort grande gagnante !

La station de radio reste donc en tête du classement et bat même son record. 6,94 millions d'auditeurs l'ont écoutée chaque jour, c'est 475 000 personnes de plus par rapport à la même période en 2018. Une très bonne nouvelle pour France Inter qui est touchée de plein fouet par un mouvement de grève contre un plan de suppression d'emplois.

RTL arrive en deuxième position, mais tout de même assez loin derrière avec 6,57 millions d'auditeurs, soient 46 000 de plus sur un an. Puis NRJ est en troisième position avec 5,15 millions de paires d'oreilles.

Pour France Info et RMC, c'est un vrai coup dur puisque la première a perdu 319 000 auditeurs, soit 4,56 millions de personnes et la deuxième 295 000 fans en moins, soit 3,91 millions d'auditeurs.

Quant à Europe 1, cette nouvelle salve d'audiences peut remonter le moral de ses employés, car 3,24 millions d'auditeurs écoutent la célèbre station de radio, soit 5 000 personnes de plus par an.

Du côté des émissions, Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes sur RTL restent leader sur la tranche 16h-18h (l'émission commence à présent dès 15h30) avec 1,3 million d'auditeurs (38 000 personnes de plus sur un an). Sur cette même tranche, c'est France Inter qui suit : Popopop d'Antoine de Caunes attire 491 000 personnes (10 000 de moins), Par Jupiter avec Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice conserve ses 825 000 fidèles. NRJ est troisième sur le 16h-18h. L'émission C'Cauet (diffusée de 17h à 20h), présentée comme son nom l'indique par Cauet, rassemble notamment 483 000 fans, c'est 98 000 personnes de plus sur un an