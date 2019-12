Laurent Ruquier fâché avec son ancien associé : les dessous de leur brouille

Laurent Ruquier et Jean-Marc Dumontet sont deux passionnés de théâtre et c'est justement cet amour pour les planches qui les avait poussés à s'associer en 2011en devenant copropriétaires du théâtre Antoine, situé dans le 10e arrondissement de Paris. Mais sept ans plus tard, en 2018, Laurent Ruquier avait décidé de revendre ses parts et empocher un joli chèque, sans justifier son choix.

Si à l'époque, aucune fâcherie n'avait été avancée, il se trouve que les deux hommes sont pourtant bien en froid. Pour la première fois, Laurent Ruquier révèle les raisons de leur brouille dans une interview accordée à Télé Star (programmes du 7 au 13 décembre 2019).

Alors qu'il est demandé à l'animateur et producteur de 56 ans à qui il fait lire ses pièces de théâtre en premier, ce dernier répond : "Pendant très longtemps, c'était Jean-Marc Dumontet, mais nous nous sommes fâchés." Laurent Ruquier - à qui l'on doit Pourvu qu'il soit heureux - en dit alors un peu plus sur le sujet. "Il ne croyait pas beaucoup à ma pièce", confie-t-il. Mais c'est un coup bas de son ancien associé, incontournable producteur dans le petit milieu du théâtre, qui a tout fait basculer. "Il a même programmé un spectacle de Dany Boon deux ou trois mois après le lancement de Pourvu qu'il soit heureux, sans me le dire alors que nous étions associés. Du coup j'ai revendu mes parts, et chacun a tracé sa route", raconte-t-il avec une pointe d'amertume.

Jean-Marc Dumontet ne faisant alors plus partie de ses personnes de confiance, Laurent Ruquier en a trouvé d'autres pour leur faire lire ses textes. "Maintenant, je fais lire à mes proches, les acteurs que je souhaite voir jouer, ou à Gilbert Rozon pour qui j'ai beaucoup d'estime", explique-t-il.

Pourvu qu'il soit heureux, sera proposée en direct le 17 décembre 2019 sur France 2 avec Francis Huster et Fanny Cottençon dans le rôle des parents qui découvrent l'homosexualité de leur fils.

