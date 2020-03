Florence Foresti et la polémique des César : maigre soutien de Laurent Ruquier

Déjà plus d'une semaine que les César ont été diffusés sur Canal + et que la maîtresse de cette 45e cérémonie, Florence Foresti, garde le silence alors qu'elle est durement attaquée. On lui reproche d'avoir quitté la salle Pleyel lors du sacre de Roman Polanski ainsi que ses blagues et ses piques. Son ex-mentor Laurent Ruquier a lui aussi peu goûté à sa prestation...

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos