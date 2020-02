Vincent Cassel taquiné sur son couple avec Tina Kunakey, scintillante aux César

Si cette 45e cérémonie des César a d'ores et déjà fait parler d'elle pour diverses polémiques (les nominations de Roman Polanski et son absence ainsi celle de l'équipe du film, le manque de diversité de l'Académie...), on oublie que c'est aussi la soirée du glamour et des stars. Sur le tapis rouge, un couple nous l'a rappelé.

Rentré du Brésil où il vit une grande partie de l'année, Vincent Cassel (53 ans) est donc apparu sur le tapis rouge, très classe en chemise bleu clair, pantalon noir et long manteau sombre. Il était accompagné de sa jeune épouse, le mannequin Tina Kunakey. La demoiselle de 22 ans avait opté pour une tenue de soirée très fancy et elle était scintillante avec sa robe ouverte dans le dos et retenue par le cou. Une autre manière de la découvrir alors qu'elle a habitué ses fans à des publications d'elle toujours dans des petites tenues sur Instagram.

Vincent Cassel, visiblement peu enclin à répondre aux médias comme l'a constaté Laurie Cholewa qui couvrait le red carpet pour Clique sur Canal +, était accompagné de l'équipe du film Hors normes réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano. Il a notamment posé avec son collègue et complice Reda Kateb. Les deux hommes sont tous les deux en compétition dans la catégorie meilleur acteur.

Sorti en octobre 2019 après avoir été projeté en mai au Festival de Cannes, Hors normes a été un beau succès au box-office avec 2,1 millions d'entrées. Le film est aussi en compétition dans la catégorie prix du Public.

Lors de la soirée, Florence Foresti a multiplié les blagues et les remarques envers Vincent Cassel, apparaissant notamment habillée en César pour qu'il ne reparte pas "les mains vides". Elle a aussi plaisanté sur la différence d'âge qu'il a avec sa chérie et lui a fait remarquer qu'avec elle-même, ils pourraient en revanche parler de sujets communs comme "la coloscopie"...