Florence Foresti "furieuse" mais grassement payée aux César

Florence Foresti, une valeur sûre pour Canal+ ? Choisie comme maîtresse de cérémonie de la 45e édition des César, le 28 février 2020, la populaire humoriste et comédienne a fait de son mieux pour dérider une salle tendue tout en distribuant des tacles... La soirée a été un succès d'audience avec 2,16 millions de téléspectateurs, soit la meilleure audience depuis 2016, quand elle présentait déjà la cérémonie ! Mais on retiendra surtout son départ de la salle après le sacre de Roman Polanski. Une situation évoquée dans Touche pas à mon poste.

Dans l'émission de C8, diffusée lundi 2 mars, l'animateur Cyril Hanouna a consacré un segment à la décriée cérémonie qui a divisé les stars du cinéma français autour de la position à adopter concernant les nominations et les récompenses accordées à J'accuse du réalisateur Roman Polanski, accusé de longue date par plusieurs femmes de divers délits sexuels. L'animateur a prétendu connaître le salaire touché par Florence Foresti pour animer une nouvelle fois la cérémonie. "Plein de gens ont dit que Florence Foresti a touché son cachet et qu'elle devait rester jusqu'à la fin. Manu Payet [aux commandes en 2018, NDLR] a touché 45 000 euros. Florence Foresti avait touché 50 000 euros en 2016 et sachez que, cette année, Florence Foresti a touché 130 000 euros, dont 30 000 euros pour ses auteurs", a-t-il confié.

Florence Foresti avait entamé la soirée par un long discours au cours duquel elle avait bien évidemment multiplié les références aux polémiques concernant les 12 nominations de J'accuse. "Je suis très heureuse d'être là. Enfin, non, heureuse, c'est pas le mot qui prédomine. C'est pas le sentiment premier. Non, on va dire que je suis très, heu... courageuse. Parce que, dis donc, elle a bien choisi son année pour faire son retour, Foresti ! Ça s'appelle le pif, elle s'est dit '2020, c'est pour moi.' Parce que moi, j'ai accepté y a bien longtemps, c'était avant... la tempête", a-t-elle notamment déclaré sous les rires. Un discours vu presque 2 millions de fois sur la chaîne YouTube de Canal+ cinéma.

Malheureusement, la fin de soirée était nettement moins drôle et c'est plutôt un sentiment de malaise qui s'est installé. Sacré meilleur réalisateur, Roman Polanski – absent de la cérémonie – a reçu son prix dans un silence glacial chamboulé par le départ précipité de la salle de la comédienne Adele Haenel qui a crié "la honte" avant de lâcher un "vive la pédophilie, bravo la pédophilie", dans les allées de la salle Pleyel, comme l'a rapporté Paris Match. La comédienne s'était illustrée il y a quelques mois après ses révélations concernant des faits d'agressions sexuelles dont elle avait été victime adolescente par le réalisateur Christophe Ruggia. Florence Foresti a également choisi de se retirer avant la fin de la cérémonie, lâchant sur Instagram un simple "écoeurée". "Elle était furieuse à la fin de la cérémonie (...) Elle leur a dit que c'était inadmissible, qu'elle regrettait d'avoir dit oui à la présentation des César et elle a mis tout le monde dehors. Elle était sous le coup de l'énervement", a ajouté Cyril Hanouna.