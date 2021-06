Ophélie Meunier enceinte : photo de son baby bump après un week-end spécial

Ophélie Meunier ne se cache plus ! La présentatrice de Zone Interdite (M6) est enceinte de son deuxième enfant, fruit de son union avec Mathieu Vergne. Et le mardi 8 juin 2021, elle a dévoilé une photo sur Instagram qui n'est pas passée inaperçue.

La jeune femme de 33 ans est comblée professionnellement, mais aussi dans sa vie privée. Ophélie Meunier nage en plein bonheur avec son époux et il y a deux ans, ils ont accueilli leur premier enfant. Un petit garçon qui répond au doux nom de Joseph. Et prochainement, la famille va s'agrandir avec l'arrivée d'un deuxième bébé puisque celle qui officie également sur RTL est enceinte. Un bonheur qu'elle partage avec ses fans sur les réseaux sociaux. Pour preuve, elle a posté une photo sur laquelle on peut l'admirer vêtue d'une longue robe verte. Souriante, elle fixe l'objectif et a l'une de ses mains posée sur son ventre, l'occasion d'apercevoir son baby bump déjà bien arrondi. "#aboutlastweekend #chambord @mathieuvergne #boulot #famille #amis", a-t-elle écrit en légende.