Ophélie Meunier enceinte : l'épouse de Mathieu Vergne attend son 2e enfant !

Mariage neigeux, mariage heureux

Ensemble depuis l'année 2015, Ophélie Meunier et Mathieu Vergne se sont mariés le 10 février 2018 à la mairie du 17e arrondissement de Paris. Une journée très spéciale à la météo capricieuse, comme elle l'évoquait sur les réseaux sociaux en célébrant l'anniversaire de cette union. "Il y a trois ans ce jour, on sortait de la mairie et il neigeait, expliquait-elle sur son compte Instagram, en partageant des photographies souvenirs de cette cérémonie très privée. Vive les 10 février sous la neige..." Les amoureux avaient, par la suite, reconfirmé leurs sentiments le 21 mars 2018 avec leurs proches sur le bassin d'Arcachon. Il est donc temps de prévoir une babyshower... en comité limité, bien entendu.

Tous les détails de la grossesse d'Ophélie Meunier dans le magazine Gala, n° 1452 du 8 avril 2021.