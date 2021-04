Ophélie Meunier fait une belle déclaration d'amour à son mari Mathieu Vergne

Après la très bonne nouvelle de l'arrivée prochaine d'un second enfant pour le couple, les célébrations n'en finissent plus pour Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne ! Le jeune homme fête ce mardi 20 avril son anniversaire et pour l'occasion, l'animatrice de M6 lui a réservé une belle surprise sur son compte Instagram.

Sur la publication postée ce matin par la journaliste de 33 ans, on peut voir son mari regarder tendrement Joseph, le fils du couple, posé sur les épaules de son papa. Une photo craquante en noir et blanc qui fera fondre tous les abonnés de celle qui présente également Le Journal Inattendu sur RTL depuis septembre 2020 en remplacement de Vincent Parizot.

Pour accompagner cette magnifique photo, la jeune femme, mariée depuis le 10 février 2018 avec celui qui officie comme directeur de la boîte de production DMLS TV (qui produit notamment La chanson secrète sur TF1), a ajouté quelques mots tendres : "Heureux Mathieu Vergne, on t'aime", suivi d'un hashtag signifiant "anniversaire du mari".