Pierre Palmade anxieux, Fauve Hautot en larmes dans La Chanson Secrète sur TF1

Pour cette nouvelle édition de La Chanson Secrète sur TF1, plusieurs personnalités ont été invitées le 11 janvier 2020. Pierre Palmade était l'une d'entre elles. Un peu inquiet, l'humoriste de 51 ans a toutefois pu compter sur le réconfort de Nikos Aliagas qui lui a confié, très rassurant : "Ne vous inquiétez pas, il n'y a que des gens qui vous aiment ici".

Assis dans le fauteuil, Pierre aperçoit soudain son acolyte de spectacle, Michèle Laroque, lui dire quelques mots à l'écran avant le début du spectacle. Trois de ses amies arrivent ensuite et interprètent le tube Chanson sur ma drôle de vie : Isabelle Mergault, Isabelle Nanty et Muriel Robin. En fond, les affiches des différents one-man show du comédien et de ses pièces de théâtre. Amusé, Pierre éclate de rire et sourit en regardant ses amies en pleine représentation. Interrogée par Nikos, Muriel confiera à propos de son ami : "Il m'impressionne, il a des moments de génie et c'est le même que quand je l'ai rencontré à 19 ans".