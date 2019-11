Danse avec les stars : Fauve Hautot sur le départ ? Elle réagit aux rumeurs

Samedi dernier avait lieu la finale de Danse avec les stars 2019. A l'issue de cet ultime prime, ce sont Fauve Hautot et son partenaire Sami el Gueddari qui ont été sacrés grands vainqueurs face à Ladji Doucouré et Inès Vandamme. Il s'agit là de la deuxième victoire pour la danseuse à la crinière rousse depuis ses débuts sur le parquet de TF1. En 2012, c'était au côté d'Emmanuel Moire qu'elle soulevait le trophée tant convoité.

En dépit de ses bons résultats et de sa popularité évidente, Fauve Hautot pourrait bien faire ses adieux à la célèbre compétition de danse. Lors d'une interview accordée à TV Grandes Chaînes il y a quelques jours, elle expliquait : "Je pourrais en effet arrêter DALS si un fabuleux projet arrivait. J'aimerais m'aventurer sur d'autres choses." Et c'est déjà fait puisqu'elle est annoncée au casting de la nouvelle fiction de TF1, H24, prévue pour 2020.

Ces déclarations ont fait l'effet d'une bombe et nombre des ses admirateurs craignent de ne plus la voir briller sur scène. Pour nos confrères de Gala, Fauve Hautot a tenu à rassurer. "Non, je n'ai pas dit que je quitterai DALS. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, c'est surtout cela. Je ne sais pas sur quels projets je serai" a-t-elle déclaré avant de réaffirmer son affection particulière pour Danse avec les stars. "DALS, j'ai la chance de le faire depuis dix ans. C'est une émission fabuleuse, où je m'éclate, où je ne me suis jamais ennuyée, créativement parlant j'ai carte blanche, etc. Ce n'est pas donné à tout le monde." Ouf, voilà qui devrait en tranquilliser plus d'un.