Fauve Hautot va-t-elle quitter Danse avec les stars ? "Je pourrais arrêter si..."

Fauve Hautot illumine le parquet de Danse avec les stars par ses chorégraphies bien choisies et son sourire étincelant depuis le début du programme de TF1. Mais il se pourrait qu'elle danse pour la dernière fois cette saison, puisque la danseuse aurait envie de développer ses talents de comédienne. C'est en tous cas ce qu'elle a révélé lors d'une interview à TV Grandes Chaînes, dans leur numéro du 11 novembre 2019.

En effet, Fauve Hautot s'apprête à jouer dans la série H24, la nouvelle fiction de TF1, prévue pour 2020. Elle raconte le quotidien de quatre infirmières (dont Frédérique Bel et Anne Parillaud) dévouées à leur travail, au sein d'un service d'urgences chirurgicales. Une expérience marquante pour la danseuse, qui se voit raccrocher ses pointes à la vue d'une carrière dans la comédie.

"Je pourrais en effet arrêter DALS si un fabuleux projet arrivait. J'aimerais m'aventurer sur d'autres choses", explique-t-elle à TV Grandes Chaînes, précisant que la comédie pourrait un jour "certainement" remplacer la danse. "J'ai toujours interprété avec mon corps, là j'avais envie de m'exprimer autrement. La comédie, c'est l'une de mes priorités maintenant. La magie du fameux "action", c'est incroyable comme truc !", se réjouit-elle.

Mais pas question de se fixer des objectifs trop tôt : "Je préfère ne rien prévoir. Quand on prévoit, les choses n'arrivent pas comme on l'avait imaginé (...) La comédie me fait peur et ça, j'adore, même si la danse n'est jamais bien loin. J'ai envie d'être un soleil avec plein de rayons". C'est en tous cas ce qu'on lui souhaite.

