Fauve Hautot, belle au naturel : sa photo sans artifice fait carton plein

Lorsqu'elle ne foule pas le parquet de Danse avec les stars (TF1), Fauve Hautot se dévoile un peu plus à ses plus de 643 000 followers sur Instagram. En effet, samedi 13 juillet 2019, la jolie rousse de 33 ans a publié une superbe photo d'elle en noir et blanc, mais surtout au naturel !

Sur ce cliché, la danseuse prend la pose de trois quarts en top noir, visage tourné vers l'objectif. Alors qu'elle s'affiche toujours tirée à quatre épingles, make-up au top, Fauve Hautot a cette fois-ci opté pour une mise en beauté plus naturelle. Pour ce faire, elle a fait appel à Marie-Laure Thanneur, maquilleuse de stars connue notamment pour avoir sublimé le célèbre duo de Catherine et Liliane campé par Alex Lutz et Bruno Sanches et qui a récemment tiré sa révérence.