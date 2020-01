Richard Berry (La chanson secrète): Bouleversé face à sa petite-fille Elise

Invité dans l'émission La Chanson Secrète le 11 janvier 2020, Richard Berry a vécu sûrement l'une des plus belles surprises de sa vie sur le plateau de TF1. Assis dans son fauteuil et encore légèrement inquiet, l'acteur de 69 ans découvre soudain la mise en scène préparée pour lui au son des premières notes du titre Jte l'dis quand même. Son ami Patrick Bruel s'avance et commence à interpréter son tube, dont les paroles ont été légèrement modifiées pour coller encore un peu plus à leur amitié. Déjà très ému, le papa de Joséphine (27 ans), Coline (44 ans) et Mila (née en 2014) ne se doute pas encore de l'autre grande surprise qui l'attend...

Une surprise qui rime avec Elise...

Cachée dans le décor en tant que simple figurante, sa petite-fille Elise se retourne et commence ensuite à chanter pour son grand-père, affectueusement surnommé "Papi Chat". Une voix très douce émane de la jeune adolescente qui rend sa prestation extrêmement touchante. Surpris et épaté par le courage de sa petite-fille, Richard contemple avec admiration sa tendre Elise, qui lui souffle pendant sa prestation : "Je suis tellement fière d'avoir un papi chat comme toi". Un moment d'intense émotion pour l'époux de Pascale Louange qui n'a pu retenir ses larmes face à ce beau spectacle.

Lorsque le morceau sonne ses dernières notes, Richard ne peut s'empêcher d'aller embrasser son grand ami Patrick (avec lequel il a joué dans le film L'Union sacrée en 1989) mais aussi et surtout sa "petite-fille chérie" Elise. Interviewée avant sa prestation sur scène, Elise avait confié : "C'est la première fois que je vais chanter sur scène, devant des caméras, devant tous ces gens et ça fait un peu peur. Mais ça va être très beau". Véritable révélation de l'émission, Elise a su toucher les coeurs de tous les téléspectateurs.

Joli succès, l'émission La Chanson Secrète était leader des audiences le 11 janvier 2020 avec une audience de 19,3% de part de marché (soit 3 387 000 téléspectateurs). Une légère baisse par rapport à samedi dernier, où La Chanson Secrète avait recueilli une audience moyenne de 3,91 millions de téléspectateurs (mais déjà 19,9% de part de marché).