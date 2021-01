Ophélie Meunier, adorable à 4 ans : sa première télé dans "L'Ecole des fans" !

Quelques années plus tard, Ophélie est aussi apparue à 12 ans dans l'émission C'est mon choix présentée par Évelyne Thomas. Invitée comme mannequin, elle expliquait : "Je me suis fixée un but : je dois aller jusqu'au bac, parce que c'est important. Le mannequinat, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, il faut toujours avoir quelque chose."

Finalement c'est vers une carrière de journaliste que la jeune femme a percé en 2013 grâce à l'émission présentée par Yann Barthès sur Canal +. Depuis elle est devenue animatrice et a présenté d'autres succès comme Zone Interdite, Nouvelle Vie ou Le Tube, le magazine média. Aujourd'hui âgée de 33 ans, Ophélie Meunier est mariée à Mathieu Vergne depuis 2018. Le couple a eu un petit garçon prénommé Joseph né le 14 juin 2019.