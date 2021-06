Barbara Pravi : De sortie avec son compagnon à Roland-Garros

Auréolée de sa très belle 2e place à la dernière édition de l'Eurovision - marquée par la victoire du groupe italien Maneskin, qui enchaîne les polémiques - la chanteuse Barbara Pravi peut enfin souffler un peu. La jeune artiste âgée de 28 ans a désormais du temps libre et elle s'est ainsi offert une sortie en amoureux.

Samedi 5 juin 2021, Barbara Pravi pouvait ainsi être vue dans les allées du tournoi parisien de Roland-Garros. La star, reconnaissable malgré son masque de protection contre le coronavirus, était accompagnée de son compagnon. Une histoire d'amour sur laquelle l'interprète du titre Voilà est extrêmement discrète puisqu'elle n'a jamais publiquement révélé l'identité de celui qui partage aujourd'hui sa vie. Auparavant, la chanteuse avait connu une relation toxique de deux ans avec un homme lui ayant fait vivre l'enfer. Histoire qui s'était notamment soldée par un avortement réalisé dans de terribles conditions selon ses propres déclarations.

Lors de cette journée au tournoi parisien de terre battue, plusieurs stars étaient alors en lice comme Rafael Nadal, Novak Djokovic ou encore Roger Federer qui a finalement déclaré forfait un peu plus tard. De belles affiches pour les spectateurs du jour.

Barbara Pravi a depuis replongé dans le bain de la musique puisqu'elle a dévoilé à ses abonnés sur Instagram que sa prestation remarquée à l'Eurovision lui avait ouvert les portes du monde. "J'ai appris hier que j'avais une tournée MONDE qui se préparait. Monde. MONDE ! WORLD! Ahah ! Worldwide barbiche on her way très bientôt, préparez vos meilleures phrases d'accroches parce que je veux apprendre à dire des drôles de mots dans chaque langue ! Merci! C'est fou ! Et c'est grâce à vous (...) PS : mes ami.e.s français.es., évidemment bien sûr, de merveilleuses dates sont entrain de se booker un peu partout chez vous. Dès l'été d'ailleurs. Je reviens vers vous incessamment sous peu, avec plus d'informations !", a-t-elle écrit.