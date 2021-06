Rafael Nadal fête ses 35 ans : le joueur est à la tête d'une fortune colossale

Feliz cumpleaños Rafa ! Ce jeudi 3 juin, le joueur de tennis espagnol fête ses 35 ans. Et le célèbre sportif soufflera une nouvelle fois ses bougies depuis le tournoi de Roland-Garros. Malgré les années qui défilent, il est encore au sommet et sa carrière lui a d'ores et déjà rapporté une fortune.

Une fois n'est pas coutume, Rafael Nadal fête son anniversaire pendant sa participation au tournoi de Roland-Garros, son préféré sur terre battue ; il est en quête d'un 14e titre ! Le joueur, qui évolue en professionnel depuis 2001, a gagné des millions de dollars de gains au fil de sa carrière. Sans compter ses partenariats. Quelle est la fortune de Rafael Nadal ? Selon plusieurs sites spécialisés, dont Sportskhabri.com, il possèderait une fortune estimée à 190 millions de dollars, le plaçant à la 4e place des joueurs de tennis - hommes et femmes confondus - les plus riches du monde. La plus grande partie de sa fortune provient de ses gains cumulés en tournois, à savoir environ 125 millions de dollars. Il faut dire qu'il affiche pas moins de 88 titres en simple à son palmarès... Le champion olympique, originaire de Manacor, à Majorque (Baléares), doit le reste de ses revenus aux contrats publicitaires. Rafael Nadal a accepté d'associer son image à plusieurs marques au fil des années : Nike (son équipementier), Tommy Hilfiger, Telefonica, Quely, Richard Mille (la marque suisse a mis longtemps à le convaincre de porter une montre et il s'est déjà affiché avec un modèle à 900 000 euros), Emporio Armani, Heliocare ou encore Kia Motors (avec qui il est lié par contrat depuis 2006)... De quoi mettre du beurre dans les épinards et assurer ses arrières en cas de coup de mou sur le terrain. Avec une telle cagnotte, Rafael Nadal a pu se faire plaisir. Le joueur, marié depuis 2019 à la jolie Maria Francisca Perelló, possède notamment une collection de voitures et une superbe villa sur son île natale, précisément à Porto Cristo. Il a aussi acheté une autre propriété en République dominicaine.

A cela s'ajoute la Rafael Nadal Academy qui entraîne de jeunes joueurs de tennis ainsi que la Fundación Rafa Nadal qui oeuvre majoritairement dans l'intégration de personnes en situation de besoin par le biais du sport.