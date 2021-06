Måneskin accusé de plagiat : nouvelle polémique pour les gagnants de l'Eurovision 2021 !

Entre inspiration, hommage et copie illégale, il n'y a qu'un pas. C'est ce qu'a affirmé Joris Lissens, du groupe néerlandais The Vendettas, sur la chaîne RTL. Selon ses propos, le titre Zitti E Buoni, qui a valu la victoire à Måneskin le soir de l'Eurovision 2021, serait très largement semblable à You want it, you've got it, enregistré bien avant le concours musical en 1994. "La question est maintenant de savoir s'il s'agit de plagiat, a-t-il affirmé. Ces jeunes n'étaient naturellement pas encore nés à l'époque de notre groupe. Mais comme l'a dit Måneskin : 'Le rock and roll ne meurt jamais'."