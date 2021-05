Eurovision 2021 : Le gagnant italien accusé d'avoir consommé de la cocaïne, des images perturbantes, il nie

Jusqu'au bout la France y a cru ! Après trois heures de show, Barbara Pravi a finalement terminé à la 2e place du concours avec le score gigantesque de 499 points, se faisant dépasser par les favoris du concours, les Italiens de Maneskin, avec 524 points. Quelques minutes après leur victoire, une polémique éclatait sur les réseaux sociaux : leur leader est accusé d'avoir pris de la drogue en direct !

Sur Twitter, des images et vidéos très perturbantes montrant le chanteur Damiano David la tête penchée sur la table de sa délégation - dans la salle de la Ahoy Rotterdam - recevant un discret petit coup de son camarade le batteur Ethan Torchio lorsque la caméra se pose sur eux et qui se redresse d'un coup ont agité les fans du concours. Sur une autre image zoomée de la table, on peut aussi voir un étrange petit paquet blanc. Et, enfin, au moment de remonter sur scène pour interpréter le titre Zitti e Buoni on peut voir le chanteur s'essuyer largement le nez. Il n'en fallait pas plus pour qu'il soit accusé d'avoir pris de la cocaïne.

En salle de presse, la question a rapidement été posée au groupe. "Thomas a cassé un verre. Je ne prends pas de drogue", a réagi le chanteur, évoquant des bris sur la table. Des bris qu'il ramassait la tête penchée ? Sa réponse n'a pas convaincu... En story Instagram, le groupe a été obligé de réagir une nouvelle fois face à la polémique. "Nous sommes vraiment choqués de ce que disent certaines personnes au sujet de Damiano qui prendrait de la drogue. Nous sommes très anti-drogues et nous ne prenons jamais de cocaïne. Nous sommes prêts à nous faire tester, parce que nous n'avons rien à cacher", ont-il fait savoir. Un test anti-drogues qui calmerait les ardeurs de certains qui appellent déjà à leur disqualification ?