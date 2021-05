Eurovision 2021 : Qui est Maneskin, le groupe italien favori du concours ?

C'est la bataille annoncée par les bookmakers : Barbara Pravi et le groupe italien Maneskin sont au coude à coude pour les parieurs. Qui de la France ou de l'Italie gagnera l'Eurovision ? Réponse ce soir, dès 21h00 sur France 2. Pour l'heure, estimons nos chances de victoire en s'informant sur nos rivaux : les géniaux membres du groupe Maneskin, venus défendre leur tube Zitti e Buoni.

Leur performance lors des répétitions leur a permis de grappiller encore quelques points dans le classement des bookmakers. Le guitariste Thomas Raggi, le chanteur Damiano David, la bassiste Victoria De Angelis et le batteur Ethan Torchio, les quatre membres du groupe romain, avaient décroché leur ticket d'entrée à l'Eurovision grâce à leur victoire au festival de Sanremo. Leur hymne Zitti e Buoni ("Taisez-vous et restez sages") ferait presque renouer les Italiens avec le glam-rock et le punk.

"Nous sommes fous, mais nous sommes différents...", voici comment Maneskin se présentait dans sa toute première publication sur Instagram, en mai 2017, lorsque le public le découvre dans l'émission X Factor locale. Depuis, ils ont signé un contrat avec Sony et le succès international de leur titre Zitti e Buoni pourrait bien leur donner des fans un peu partout dans le monde. Un parcours dingue pour ces artistes qui se connaissent depuis le collège.

Maquillage prononcé, sens du style, charisme et cheveux longs : le groupe italien a tout pour plaire aux fans de l'Eurovision. Leur Zitti e Buoni culmine déjà à 22 millions de vues sur YouTube. "Nous lisons tous les commentaires, cette positivité nous motive et nous donne de belles perspectives - peut-être pas pour la victoire - mais plus pour l'attention que nous pourrions avoir après le concours", estimait Damiano David lors d'une interview en visio jeudi.

Historiquement, l'Italie est un pays qui a laissé des traces avec les candidats présentés à l'Eurovision. Comment ne pas se rappeler de Mahmood, véritable sensation du concours en 2019, ou encore Domenico Modugno, Franco Battiatio et même Raphael Gualazzi. Maneskin entreront-ils dans l'histoire ?