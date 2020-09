Bilal Hassani annonce un feat avec Zahia : réactions mitigées, il répond !

Bilal Hassani a annoncé la sortie de son nouvel album, Contre Soirée. Sur Instagram, l'artiste français a détaillé sa tracklist, avec plusieurs surprises de taille. Plutôt qu'Aya Nakamura ou Wejdene, il a invité des personnalités qui n'ont, à première vue, rien à voir avec le monde de la musique. Le single qui semble porter l'album, Contre Soirée, est en collaboration avec Zahia Dehar !

On découvre également le morceau Ailleurs, avec le journaliste mode Loïc Prigent. Bilal Hassani s'est donc heurté à quelques fans un poil déçus de ne pas voir leur chanteur préféré feater avec d'autres artistes. "Avec tout le respect du monde pour le travail de Bilal... On s'attendait à des featuring avec de grands artistes. On imaginait Aya, Slimane, Angèle, Hoshi, Mahmood... Effet surprise réussi, mais déception tout de même", "Je suis très intriguée par les feats", "Bon, je ne connais ni le travail de Zahia ni de Loïc en matière de musique...", peut-on lire sur Twitter, après l'annonce de Bilal Hassani.