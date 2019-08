Zahia Dehar, torride en robe léopard pour la première d'Une fille facile

Une poignée de veinards a assisté, le mardi 27 août 2019, à l'avant-première du film Une fille facile, qui sort officiellement le 28. Dans ce nouveau long métrage de Rebecca Zlotowski (Grand Central, Belle Épine), Zahia Dehar incarne Sofia, un personnage que l'on pourrait, par facilité, rapprocher de celle qu'elle est véritablement dans la vie. Avec une diction qui ressemble étonnamment à celle de Brigitte Bardot, la jeune femme de 27 ans donne la réplique à Mina Farid (dont c'est aussi le premier film !) et à Benoît Magimel. Tous étaient donc présents lors de l'événement organisé au cinéma UGC Ciné Cité Les Halles de Paris. Zahia avait pour l'occasion opté pour une petite robe sombre, mi-fleurs mi-léopard, qui n'a rien gâché à la fête.

La petite troupe a visiblement tissé de jolis liens sur les plateaux de tournage. Dans la salle, on a pu voir Rebecca Zlotowski, Mina Farid, la réalisatrice Valérie Donzelli (La guerre est déclarée, La Reine des pommes), Farida Rahouadj (L'Art du crime), Henri-Noël Tabar (Une vie violente), Ines Rau (playmate du mois de novembre 2017 du magazine Playboy) et Benoît Magimel. Également invités, les artistes pop Pierre Commoy et Gilles Blanchard, plus connus sous le nom de Pierre et Gilles, qui avaient immortalisé Zahia Dehar, en 2015, déguisée en Marianne.

Retour sur "l'affaire Zahia"

Les défilés, les créations de lingerie et les rôles au cinéma ne lui feront pas oublier l'humiliation subie en 2010 lors de ce que l'on appelle encore "l'affaire Zahia". Récemment, la jeune actrice a même avoué qu'elle avait songé au pire à l'époque. "Je l'ai vécu comme un choc et une catastrophe, bien sûr, expliquait-elle dans les colonnes des Inrockuptibles. J'ai eu le sentiment que, alors que ma vie adulte commençait à peine, je n'avais plus d'avenir. Je me suis sentie bloquée dans une case, celle des femmes bannies, lapidées. Je me suis sentie vraiment très mal. Je pensais même à me suicider, parce que je croyais qu'il n'y avait plus de vie pour moi. Je me sentais comme un monstre qu'il fallait cacher."