Benoît Magimel : Cocaïne et garde à vue, l'acteur revient sur l'incident de 2016

Benoît Magimel est actuellement sous le feu des projecteurs. Ce mercredi 28 août 2019, il est à l'affiche du film Une fille facile, au côté de Zahia Dehar. En pleine promotion de ce nouveau long métrage signé Rebecca Zlotowki, le comédien a accepté d'en dire un peu plus à propos d'une affaire plus sombre, datant de mars 2016. Au mois de mai, le héros des Petits Mouchoirs était condamné à 4250 euros d'amende et six mois de suspension de permis pour blessures involontaires et usage de stupéfiants par la 30e chambre du tribunal correctionnel de Paris. "Je n'ai pas envie d'en parler, c'est derrière moi, précise-t-il aujourd'hui dans les colonnes du Parisien. On ne peut rien faire par rapport à ça et quand le mal est fait, il est fait. Mais dans la manière dont ces histoires sont relayées, il n'y a jamais l'exacte vérité."

L'acteur de 45 ans a expliqué qu'il n'avait pas pu s'accorder de pose au moment des faits, trop pris par le travail. Benoît Magimel avait été retenu pendant 48 heures en garde à vue. L'incident s'était produit à la sortie de l'école, alors qu'il ramenait sa fille Djinina à la maison. En marche arrière, le compagnon de Margot Pelletier avait renversé une piétonne de 62 ans. Bien qu'il ait décliné son identité à un médecin présent sur les lieux du drame, il avait été pris de panique en constatant qu'il était reconnu par la plupart des témoins de la scène et avait rejoint son domicile... où il avait consommé de la cocaïne.

"Que l'on soit bien d'accord, ce n'est pas parce qu'il s'agit de Benoît Magimel qu'il doit bénéficier de passe-droit, mais il ne doit pas non plus avoir moins de droits que les autres, déclarait son avocat Me Pascal Gabrarini au Parisien. Les deux jours et deux nuits passés en garde à vue étaient totalement disproportionnés." Cette période, pas facile, appartient désormais au passé...