Eurovision 2021 : L'Italie remporte le concours, Barbara Pravi termine à la 2e place !

Les bookmakers avaient-ils vu juste ? De retour après une année blanche en raison de la crise sanitaire, pas totalement réglée puisque plusieurs participants ont été testés positifs au Covid-19, l'Eurovision se tenait donc ce 22 mai aux Pays-Bas. Une soirée diffusée sur France 2 avec Laurence Boccolini et Stéphane Bern aux manettes. Ces derniers étaient derrière la candidate tricolore Barbara Pravi. Alors, qui l'a emporté ?

Pas moins de vingt-six candidats se sont affrontés sur la scène de la Rotterdam Ahoy et, après plus de trois heures, le verdict est tombé : c'est l'Italie qui l'a emporté. Le pays, favori, était représenté par le groupe Måneskin. Il a remporté un total de 524 points. Avec 499 points, la France termine à la 2e place, un résultat incroyable et qui honore notre pays !

Barbara Pravi, qui défendait ses chances avec la chanson Voilà, avait fait quelques confidences à la presse avant sa participation à la grande finale. Interrogée par nos confrères de Purecharts, celle qui était de base très éloignée de l'univers de l'Eurovision déclarait ainsi : "Comment faire rentrer l'Eurovision dans Barbara Pravi ? Ou plutôt comment ramener l'Eurovision à moi ? Pour que cet événement devienne un tremplin mais tel que je l'ai décidé, et dessiné même. C'est très difficile (...) parce qu'on passe notre temps à dire 'non', 'non', 'non', 'non, ça on ne fera pas.' Parce que ce sont des choses qui ne me ressemblent pas. Je ne suis pas venue ici pour travestir un gramme de ce que je suis. C'est comme ça que je veux faire ce concours-là, sinon je ne l'aurais pas fait."

Pour se porter chance, Barbara Pravi avait opté pour un grigri qui ne la quitte pas : une pièce de monnaie héritée de son arrière-grand-mère. Un objet caché dans une couture rajoutée à sa chic tenue signée de la mythique maison Christian Dior. Difficile pour les 200 millions de téléspectateurs potentiels d'en déceler la moindre trace derrière leurs écrans.