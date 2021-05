Eurovision 2021 : Duncan Laurence positif au Covid et privé de scène, début d'hécatombe ?

Le lauréat de l'édition 2019 de l'Eurovision - celle de 2020 avait été purement et simplement annulée à cause de la pandémie de coronavirus - le Néerlandais Duncan Laurence, a été testé positif au Covid-19. Conséquence immédiate : le chanteur ne pourra pas se produire sur scène lors de la finale samedi 22 mai à Rotterdam, ont déclaré les organisateurs.

Petit à petit, on se dirige vers... une hécatombe ! Alors que les Pays-Bas lèvent progressivement les restrictions sanitaires dans le pays, le petit monde de l'Eurovision doit donner des sueurs froides aux autorités qui accueillent le concours. Duncan Laurence - qui l'avait emporté avec le titre Arcade lors du concours à Tel Aviv - a développé des "symptômes légers" de Covid-19 mercredi 19 mai après avoir participé à une répétition générale à l'Ahoy Arena la veille, a indiqué dans un communiqué l'Eurovision.

"Nous sommes bien sûr déçus, tout d'abord pour Duncan, qui mérite une performance en direct sur notre propre scène de l'Eurovision après sa victoire en 2019", a déclaré le producteur exécutif du concours, Sietse Bakker, cité dans le communiqué. Le chanteur, qui avait accepté de participer au programme de sélection du candidat français pour cette nouvelle édition du concours - en l'occurrence Barbara Pravi - participera néanmoins au spectacle "d'une manière différente", ont indiqué les organisateurs. "Duncan est très déçu, il attendait cela avec impatience depuis deux ans (...) Nous sommes très heureux qu'il apparaîtra tout de même pendant la finale", a déclaré son équipe, citée dans le communiqué.

Cette tuile intervient alors que la 65e édition du concours a déjà été touchée par le coronavirus ! Le groupe qui représente l'Islande, l'un des favoris de l'édition 2021, ne participera pas en direct à la demi-finale du jeudi 20 mai ni à la finale du 22, l'un de ses membres ayant été testé positif au Covid-19. Quatre équipes avaient déjà été privées de la cérémonie d'ouverture après des cas de Covid-19 détectés dans les délégations islandaise et polonaise.

Comme le souligne l'AFP, 3 500 spectateurs testés au préalable ont été autorisés à assister aux demi-finales, à la finale et aux six répétitions générales. Cela représente 20% de la capacité de la salle de spectacle. Les candidats, eux, sont enfermés dans une "bulle spéciale" et testés quotidiennement...