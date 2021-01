Eurovision 2021 : Candidats, système de vote, date... Tout ce qu'il faut savoir

C'est en France que l'Eurovision junior 2021 se déroulera... et à Rotterdam que la prochaine édition de l'Eurovision se tiendra. En effet, les Pays-Bas ont remporté la saison 2019 et l'édition 2020 du grand concours musical avait été annulée à cause de la crise sanitaire liée à la Covid-19. La date de diffusion, les candidats français, les jurés ou encore le fonctionnement des votes, voici les dernières informations sur l'Eurovision 2021.

Le public à l'honneur pour choisir le représentant français

La date du grand concours européen a été fixée au 22 mai prochain. Mais les candidats français à l'Eurovision sont au nombre de douze. Le 30 janvier 2021, France 2 lancera son émission Eurovision France : C'est vous qui décidez durant laquelle le représentant officiel sera désigné. La soirée, présentée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini, ne se déroulera finalement pas en région mais en studio à Paris. Si les conditions le permettent, un public est attendu. Et d'ailleurs, les téléspectateurs auront leur mot à dire.

Dans un premier temps, le public votera pour ses sept chansons préférées. Le jury pourra de son côté repêcher une chanson parmi les cinq non qualifiées. Puis, lors de la deuxième étape, les huit chansons s'affronteront. Cette fois-ci, les votes des téléspectateurs compteront pour 50% et ceux des jurés pour 50%. L'artiste ou le groupe d'artistes qui récoltera le plus de voix représentera la France à l'Eurovision 2021.

Un jury déjà bien connu de l'Eurovision

C'est Amir qui présidera le jury cette année, cinq ans après avoir représenté la France à l'Eurovision. Avec son titre J'ai cherché, il s'était classé en sixième position. À ses côtés, le Néerlandais Duncan Laurence, dernier vainqueur en date du concours, la dernière gagnante pour la France (en 1977) Marie Myriam, Natasha St Pier, qui représentait la France à l'Eurovision en 2001 ou encore Chimène Badi, candidate de Destination Eurovision 2019. Le musicien André Manoukian, qui a commenté les demi-finales du concours en 2018, ainsi que l'ex-Miss France Elodie Gossuin qui a annoncé les points du jury français plusieurs fois seront également de la partie.

Les comédiens Michèle Bernier et Agustin Galiana sont eux aussi attendus, tout comme la star de la mode Jean-Paul Gaultier qui habillera d'ailleurs le ou les représentant(s) français à l'Eurovision 2021.

12 chansons pour 17 chanteurs

Mais avant de savoir qui portera les couleurs de la France au grand concours de musique, retour sur les artistes attendus. Seulement douze chansons ont été retenues sur les plus de sept cent propositions reçues. Ils seront donc dix-sept – huit artistes solo, trois duos et un trio – à concourir à Eurovision France : C'est vous qui décidez.

21 Juin, Le duo interprètera Peux-tu me dire ? Le chanteur Ali, né au Liban, a écrit son titre Paris me dit (Yalla ya helo !) avec Hyphen-Hyphen, le trio polynésien Amui proposera un morceau en tahitien baptisé Maeva, le duo Andriamad chantera Alléluia, Barbara Pravi mise tout sur la chanson française avec Voilà. Céphaz, né au Ghana avant d'être adopté à l'âge de 10 ans, chantera On a mangé le soleil, la Bourguigonne de 30 ans Juliette Moraine interprètera Pourvu qu'on m'aime, Philippine espère faire sensation avec Bah non, LMK proposera du reggae avec Magique et Pony X promet un show de folie : il proposera son titre Amour fou accompagné de son DJ déguisé en poney !

Enfin, deux anciens candidats de The Voice sont également au casting. Casanova, qui tentera de séduire le public et le jury avec son titre Tutti, a participé au télé-crochet en 2018. Terrence James, vu sur le plateau de TF1 en 2020, chantera Je t'emmènerai danser.

En attendant la date de diffusion d'Eurovision France : C'est vous qui décidez, les artistes se sont retrouvés pour la première fois sur scène samedi 9 janvier 2021 à l'antenne de France 2 dans La Fête de la chanson française. Ils ont célébré la musique aux côtés de stars comme Chimène Badi, Amel Bent ou encore Pascal Obispo. La soirée avait été un franc succès. En effet, l'émission a réuni plus de 2,7 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 12,9% auprès des quatre ans et plus.

Après la victoire de la jeune Valentina à l'Eurovision junior en novembre dernier, peut-être que la France rapportera la coupe à la maison, 44 ans après Marie Myriam...

Rendez-vous samedi 30 janvier 2021 dès 21h05 sur France 2 afin de suivre Eurovision France : C'est vous qui décidez.