Valentina gagne l'Eurovision Junior : Une victoire historique pour la France !

Dimanche 29 novembre 2020, France 2 diffusait la 18e édition de l'Eurovision Junior. La jeune Valentina, 11 ans et membre des Kids United Nouvelle Génération, représentait la France. Et son interprétation de son titre J'imagine a séduit puisqu'elle a remporté le concours de chanson ! Une première victoire pour la France qui a participé quatre fois à la version 9/14 ans de l'Eurovision.

Valentina a récolté 200 points, se classant au top du podium devant le Kazakhstan et ses 152 points puis l'Espagne et ses 133 points. Une joli titre pour la jeune blonde qui est habituée des concours. En effet, rappelons qu'en 2017, elle participait à The Voice Kids (TF1). Aucun coach ne s'était retourné, mais tous l'avaient encouragée à poursuivre sa carrière de chanteuse. L'année suivante, elle rejoignait alors les Kids United.

Valentina a conquis le public et le jury

Cette fois-ci, c'est dans un contexte pour le moins particulier que Valentina a concouru. En effet, l'Eurovision Junior a dû faire avec les contraintes des nouvelles règles sanitaires imposées en pleine crise sanitaire liée au Covid-19. C'est la Pologne, pays vainqueur l'an passé, qui organisait le show. Mais aucun chanteur ne s'est déplacé à Varsovie : tous ont enregistré au préalable leur prestation, dans les conditions du direct évidemment. La représentante polonaise ainsi que les animateurs étaient seuls en plateau, sans public.

En France, Stéphane Bern était aux commentaires. L'animateur était accompagné de Carla, ancienne candidate de l'Eurovision Junior classée en cinquième position en 2019. Ils ont ainsi soutenu la jeune Valentina, en tête des votes du public international et de ceux du jury ! "En tant que représentante de la France et ambassadrice de l'Unicef, j'aimerais vraiment dédier cette victoire à tous les artistes de France et au monde du spectacle en cette période si compliquée", a lancé Valentina à l'antenne de France 2, dans 20h30 le dimanche.

Toute nos félicitations à Valentina qui est, en quatre participations, la première française à remporter l'Eurovision Junior !