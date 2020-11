Eurovision Junior 2020, Valentina représente la France ! Votes, clip... Tout sur le concours

Ce dimanche 29 novembre 2020 à 17h, France 2 diffusera la 18e édition de l'Eurovision Junior. Pour la quatrième fois, la France fait partie des douze pays qui y participent. Cette année, c'est la jeune Valentina, 11 ans, membre des Kids United Nouvelle Génération, qui représentera la France avec le titre J'imagine.

Crise sanitaire liée au Covid-19 oblige, le concours est adapté. Alors que l'Eurovision Junior se déroule normalement cette année à Varsovie en Pologne, aucun candidat ne fait le déplacement. Tous enregistrent leur chanson à l'avance, dans les conditions du direct et sans public. Seule Ala Tracz, représentante polonaise, sera sur place.

L'Eurovision classique ne permet pas de voter pour son propre pays. La version Junior du concours diffère sur ce point : il est tout à fait possible pour les Français de voter pour Valentina ! Les votes se font sur le site internet junioreurovision.tv et sont ouverts du vendredi 27 novembre 20h au dimanche 29 novembre, 17h. Il suffit de cliquer sur "VOTE" puis de choisir trois pays, dont la France évidemment ! La plateforme de votes rouvrira dimanche 29 novembre pour une durée d'environ 15 minutes après la diffusion à la télévision sur France 2 des prestations des douze candidats. Les votes du public comptent pour moitié et complètent ceux des jurys nationaux, composés de deux adultes et trois enfants.

La France et Angelina prêtes pour la victoire

Avec J'imagine, Valentina souhaite "faire passer un message positif et ramener de la joie dans cette période". "Je travaille ma chanson au maximum, je la chante souvent... Je l'ai tout de suite adorée, elle m'a tout de suite donné envie de danser. J'espère qu'elle plaira aux gens", poursuit la jeune chanteuse, bien décidée à rafler le titre de gagnante de l'Eurovision Junior. Il faut dire que Valentina a toutes ses chances. Avant elle, les représentants français ont brillé. Thomas Pontier s'était classé 6e en 2004, Angelina 2e en 2018 et Carla 5e l'an passé. Aussi, le clip de J'imagine est l'un des plus visionnés sur YouTube : la vidéo cumule à ce jour 1,7 millions de vues ! Seule la candidate polonaise fait mieux avec 5 millions de vues.

Rappelons que plusieurs pays habituellement candidats, à l'instar de l'Italie, du Portugal et de l'Irlande, ne seront cette année pas de la partie. L'ordre de passage dimanche sera le suivant : Allemagne, Kazakhstan, Pays-Bas, Serbie, Biélorussie, Pologne, Géorgie, Malte, Russie, Espagne, Ukraine et France. De quoi finir sur une belle note !

Rendez-vous sur France 2 dès 17h dimanche 29 novembre 2020 afin de suivre l'Eurovision Junior. En attendant, les votes sont d'ores et déjà ouverts sur ce lien : junioreurovision.tv.