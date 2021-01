Chimène Badi amincie en jupe fendue, Amel Bent ose la combinaison moulante

Ce samedi 9 janvier 2021, France 2 diffuse La Fête de la chanson française, une émission qui réunit à L'Olympia bon nombre d'artistes. Présenté par le musicien André Manoukian et l'ex-Miss France Laury Thilleman, produit par Daniela Lumbroso, le show fait son retour sur la Deux.

"Au piano, André apportera sa connaissance de la chanson française et Laury, entourée d'artistes, sera davantage dans le partage de la découverte", confiait la productrice à nos confrères du Parisien en décembre dernier. Outre le duo d'animateurs, la soirée sera marquée par les prestations de différentes stars de la musique. Tous rendront hommage à Georges Brassens, qui aurait eu 100 ans en 2021. Johnny Hallyday, Daniel Balavoine et Jeanne Moreau seront aussi à l'honneur.

Florent Pagny, Patrick Fiori, Camélia Jordana, Kendji Girac, Amel Bent, Sylvie Vartan, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Thomas Dutronc, Vianney, Gérard Lenorman, Dany Brillant, Amir Haddad, Hatik, Chimène Badi, Claudio Capéo ou encore Jean-Baptiste Guégan auront le plaisir de remonter sur scène après des mois de privation, Covid-19 oblige. L'actrice Elsa Zylberstein ainsi que les candidats français à l'Eurovision 2021 seront également de la partie. "La chanson française a besoin d'être défendue, assure Daniela Lumbroso. On n'en est pas assez fiers alors qu'elle s'exporte dans le monde entier. Le français, c'est chic."

Si tous s'affichent très élégants, Amel Bent se distingue de par sa combinaison moulante en dentelle noire et doublure dorée mettant en valeur sa silhouette zéro défaut. De son côté, Chimène Badi rayonne. L'interprète du tube Je viens du Sud, amincie, perchée sur une paire d'escarpins noirs vernis, opte pour une jupe en cuir fendue dévoilant ses jambes. Un côté sexy contrasté par une petite chemise blanche à col montant et volants.

Rappelons que la chanteuse de 38 ans révélée grâce à Popstars en 2002 a littéralement fondu ces derniers mois. "J'ai pris des habitudes alimentaires plutôt agréables et j'ai réappris à manger comme il faut, à prendre le temps, à ne pas stresser quand t'es en train de manger, expliquait-elle à propos de sa perte de poids sur les ondes de Chante France en octobre dernier. J'en avais marre du corps que j'avais. Il ne me plaisait plus, ça me saoulait, j'avais envie de prendre soin de moi, comme plein de nanas de mon âge."