Laury Thilleman sacrée Miss France 2011 : ce détail qui aurait pu tout changer

Après avoir été élue Miss Bretagne 2010, Laury Thilleman a participé à l'élection Miss France 2011. Et, après avoir passé toutes les étapes, la jeune femme de 28 ans a été sacrée reine de beauté. Un moment qui restera à jamais gravé dans sa mémoire. Mais elle aurait bien pu ne jamais être élue à cause d'un petit détail, mais qui avait son importance...

Ce jeudi 26 mars 2020, Laury Thilleman a participé au live Instagram de Sylvie Tellier. Elle a tout d'abord dévoilé les deux surnoms que les membres du comité lui donnaient : "Barbie taquet parce que j'arrivais à l'heure pomponnée, maquillée. Et le second c'était Loloche on fire. J'avais quand même des pecs qui ne rentraient pas dans toutes les robes."

La directrice générale de la société Miss France lui a ensuite demandé de revenir sur l'un de ses moments gênants. "C'était un peu avant de devenir Miss. Une heure avant le prime, j'ai cassé mon talon. Il s'est pris dans les escaliers qui sont derrière la scène du Zénith [de Caen, NDLR]. Je l'ai perdu. On était deux cette année à avoir des pieds trop grands, c'était des chaussures assez spécifiques donc je ne pouvais pas avoir de rechange. Notre régisseur a fait des pieds et des mains pour trouver de la superglue pour pouvoir le recoller. Si on me les avait changées, j'aurais été complètement perturbée car j'étais habituée à ces talons", a répondu l'épouse de Juan Arbelaez.

Elle aurait donc bien pu ne pas défiler ou chuter, ce qui aurait sans doute pu compromettre ses chances de l'emporter. Fort heureusement, ses chaussures ont tenu durant tout le prime. "Mais j'étais persuadée que ça allait péter à un moment donné", a-t-elle conclu.

La vie de Laury Thilleman a changé du jour au lendemain grâce à cette belle aventure. Elle a notamment eu la chance d'être journaliste sur Eurosport, a sorti deux livres dont un qui s'appelle Au TOP ((Tonic - Organic - Positive) sorti en mai 2018, a participé à Danse avec les stars en 2013 et est actuellement animatrice pour France Télévisions. C'est sur un plateau télévisé qu'elle a rencontré l'homme de sa vie, Juan Arbelaez. Depuis, ils ne se quittent plus et se sont mariés en décembre dernier, à Brest. Un autre mariage serait prévu en Colombie, pays d'origine de l'ancien candidat de Top Chef (saison 3 en 2012). Ensemble, ils ont ouvert leur restaurant healthy Vida.