Chimène Badi très amincie : la chanteuse ne supportait plus son corps

Le confinement n'a pas réussi à tout le monde. Pour beaucoup, l'enfermement à domicile a été synonyme de flemme et de troubles alimentaires. Trois mots qui n'existent pas dans le vocabulaire de Chimène Badi. À la fin du mois de juillet 2020, la chanteuse avait surpris tous ceux qui pleuraient leur liberté en mangeant de la glace en partageant une photographie de sa silhouette superbe, amincie... complètement métamorphosée. Mais il faut dire que l'artiste de 38 ans a eu un véritable déclic en pleine crise sanitaire, comme elle l'a raconté sur les ondes de la radio Chante France.

Je suis tout le temps entre deux trains, en train de courir

"Très sincèrement, je me suis dit 'là, c'est plusieurs semaines, on sait pas trop, il va falloir faire attention', se souvient-elle. Rester plusieurs semaines comme ça à la maison, ça peut être un peu la cata quand on est un bon vivant et un vrai épicurien. Et puis il y avait le temps de prendre soin de soi aussi. Chose que je n'ai pas l'habitude d'avoir. Je suis tout le temps entre deux trains, en train de courir, je ne mange pas forcément à l'heure qu'il faut. Tout ça s'accumulait." Contrairement à ce que certains détracteurs racontaient, la chirurgie n'a rien à voir avec sa transformation. Chimène Badi a simplement réévalué sa manière de se nourrir et s'est mise à faire beaucoup de sport, dont de la danse, une activité qu'elle adore.