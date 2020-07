Chimène Badi amincie grâce à de la chirurgie ? Face aux accusations, elle réagit

Chimène Badi a beaucoup fait parler ces derniers jours. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse de 37 ans a partagé différentes photos. Et ses fans n'en ont pas cru leurs yeux. Face aux nombreux commentaires, l'artiste a réagi.

Le 27 juillet 2020, Chimène Badi a publié une photo sur laquelle elle apparaissait en jean et T-shirt, tout sourire, avec une demi-queue de cheval et des converses. "Bonne soirée, les amis", avait-elle simplement légendé sa publication. Parmi les nombreux commentaires, beaucoup d'internautes lui ont fait savoir qu'elle était "méconnaissable" et qu'elle avait perdu énormément de poids. D'autres ont mis en avant le fait qu'on ne la reconnaissait plus ou qu'elle était passée par la case chirurgie esthétique pour avoir cette nouvelle silhouette. "Certains optent pour la facilité... La chirurgie par exemple", a écrit la personne en question. "Ce n'est pas Chimène, ouvrez les yeux", a même écrit l'une de ses abonnées après avoir vu un cliché de la fiancée de Julien en salopette, en train de poser sur une voiture. Autant de commentaires qui ont visiblement agacé la principale intéressée.

Mercredi 29 juillet, Chimène Badi a publié une nouvelle photo. On l'y découvre en train de fixer l'objectif, les cheveux lâchés, en tenue décontractée. "Laisse-les dire", a-t-elle écrit en légende. Un moyen de répondre à ses détracteurs et de faire un clin d'oeil à son album et single qui portent ce nom, tous deux sortis en 2010. Ses fans les plus fidèles ont salué sa réaction. "Tu as raison Chimène, laisse-les dire. Tu es libre de faire ce que tu as envie. Si les gens te connaissaient, ils sauraient la belle personne que tu es et ne diraient rien de mal sur toi. Bisous", "Ceux qui t'aiment te reconnaissent par ton regard, ne te diront jamais ce que tu dois faire, ni comment tu dois être habillée et comment tu dois être coiffée. (...) Oublie les imbéciles, tu es une femme formidable. Le plus important c'est d'aller à l'essentiel et être positive", "Tu as bien raison ce ne sont que des jaloux", a-t-on notamment pu lire.