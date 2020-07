Chimène Badi amincie et "méconnaissable" : la photo qui impressionne ses fans

Entre nous, Chimène Badi a bien changé non ? Lundi 27 juillet 2020, la chanteuse de 37 ans a posté une photo qui a beaucoup fait réagir ses fans sur Instagram.

Chimène Badi se porte mieux. La jeune femme révélée dans en 2002 dans Popstars s'était récemment blessée au genou droit et avait donc dû porter une attelle et utiliser des béquilles. "Il paraît qu'on va être potes quelque temps", écrivait-elle sur Instagram, le 15 juin dernier. Un peu plus d'un mois plus tard, la fiancée de Julien est débarrassée de ses "potes" et n'hésite pas à le montrer sur les réseaux sociaux. La belle brune a posé au bord d'une piscine ou dans un champ. Mais c'est une photo d'elle en pleine rue qui a beaucoup fait réagir.

Chimène Badi y pose en jean et T-shirt, tout sourire, avec une demi-queue de cheval et des converses. "Bonne soirée, les amis", a-t-elle simplement légendé sa publication tout en prenant soin de mentionner la personne qui l'a immortalisée. Très vite, ses fans lui ont fait savoir qu'elle était "méconnaissable". "J'ai du mal à la reconnaître", "Vous êtes magnifique. Quel est le secret de votre nouvelle ligne ?" , "Waouh tu as maigri, ça te va trop bien", "Petit air d'Alicia Keys", a-t-on notamment pu lire parmi les nombreux commentaires.