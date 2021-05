Barbara Pravi éblouit à l'Eurovision : transparence et minimalisme aux répétitions

Ça se rapproche. La cérémonie d'ouverture de l'Eurovision a eu lieu le dimanche 16 mai 2021 depuis Rotterdam, aux Pays-Bas. Plusieurs participants ont pu défiler sur un tapis bleu spécialement déroulé pour l'occasion. Les artistes testés négatif à la Covid-19 ont même pu échanger pendant un court instant, comme l'a expliqué Barbara Pravi, la représentante de la France sur Instagram.

"Avant de marcher sur le tapis bleu, nous avons été informés de plusieurs cas de Covid. Certains représentants de pays sont confinés et n'ont malheureusement pas pu assister à la cérémonie officielle d'ouverture de l'Eurovision.

À vrai dire, nous n'avions déjà pas 'trop' le droit de sortir, mais maintenant, nous n'avons carrément plus le droit de quitter nos chambres", a-t-elle écrit sur Instagram dimanche, publiant au passage des photos de sa robe Dior, entièrement composée de tulle noire. Un look très élégant, tout en transparence.